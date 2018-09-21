Глава комитета Госдумы считает вступление Азербайджана в ОДКБ невозможным

БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает невозможным вступление Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее председатель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в ОДКБ. МИД Армении дал понять, что воспользуется правом вето в случае рассмотрении этого вопроса.

"Лично я приветствую вступление Азербайджана в ОДКБ. Но это практически невозможно, так как необходимо изменение документов. Решение о вступлении принимается на основе консенсуса. Однако Армения заблокирует данное решение", — заявил Калашников на пресс-конференции в Баку.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.