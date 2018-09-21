Британский экс-министр заявил о намерении противостоять плану Мэй по Brexit

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Экс-министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис заявил в интервью изданию Huffington Post, что 40 "стойких как камень" евроскептиков планируют выступить против плана британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.

В июле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с консерваторами — членами кабинета министров настояла на смягчении условий Brexit, что вызвало недовольство евроскептиков. После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета.

Как сообщается, евроскептики из "Европейской исследовательской группы" (ERG) собираются выступить против плана Мэй на конференции Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе, а после — проголосовать против него в парламенте.

Издание отмечает, что некоторые фракции в правительстве указывали на разделение внутри группы евроскептиков. Тем не менее, по словам экс-министра, группа представляет "избирательный блок, который невозможно игнорировать".

"Каменное" ядро ERG более многочисленно. Я даже не член ERG. Это приблизительно 30-40 (человек — ред.)",- заявил Дэвис.

Как сообщается, Дэвиса особенно раздражает, что по словам Мэй есть только два варианта событий — ее план и сценарий "без сделки". По его мнению, более приемлемым решением является соглашение о свободной торговле, подобное действующему между ЕС и Канадой.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.