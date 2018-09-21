Лавров в пятницу посетит с визитом Боснию и Герцеговину

САРАЕВО, 21 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу побывает с визитом в Боснии и Герцеговине.

В столице республики Сараево российский министр проведёт переговоры с боснийским коллегой Игорем Црндаком, а также встретится с членами президиума страны — коллективного органа исполнительной власти. В него входят три человека — босниец, хорват и серб. Один из них назначается президентом республики. Этот пост переходит к следующему члену президиума каждые восемь месяцев.

Кроме того, Лавров посетит Баня-Луку — фактическую столицу территориального образования Республика Сербская. Там глава российского МИД проведёт встречу с её президентом Милорадом Додиком, а также министром иностранных дел соседней Сербии Ивицей Дачичем. Стороны обсудят актуальные вопросы боснийского урегулирования с учетом предстоящих в октябре всеобщих выборов. Дипломаты уделят внимание сотрудничеству между государствами в торгово-экономической и культурных сферах. Программа российского министра предусматривает не только внешнеполитические и экономические переговоры. В Баня-Луке Лавров поучаствует в церемонии открытия памятной доски в честь закладки первого камня в фундамент православного храма в память о семье Николая II.

Россия является одним из крупнейших инвесторов в боснийскую экономику. Российский экспорт в страну в прошлом году вырос на 25% — до 72,8 миллиона долларов, импорт — почти на 60% — до 121 миллиона долларов. Во многом такой рост связан с неприсоединением Боснии и Герцеговины к экономическим санкциям Евросоюза против РФ, что привело к увеличению поставок местных фруктов и овощей на российский рынок.

У компаний РФ есть ряд проектов, успешно функционирующих в Боснии и Герцеговине. Компания "Зарубежнефть" занимается модернизацией нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Сербской. "Газпромнефть" владеет в стране сетью АЗС. Прочно закрепился на боснийском рынке и "Сбербанк". Босния и Герцеговина также является крупнейшим потребителем российского природного газа. В прошлом году страна получила 244,8 миллионов кубометров топлива.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования: Федерация Босния и Герцеговина, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).