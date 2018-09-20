В МИД прокомментировали скандал о финансировании Нидерландами террористов

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Правительство Нидерландов руководствовалось порочным принципом, финансируя террористические группировки в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на разгорающийся скандал в Нидерландах. Он был спровоцирован журналистскими расследованиями, которые вскрыли факты оказания голландским правительством помощи сирийским террористическим группировкам", — сказала дипломат.

Она уточнила, что одна из них связана с "Аль-Каидой"*.

"Так называемая нелетальная помощь представляла собой поставки различного обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов на общую сумму 25 млн евро", — подчеркнула Захарова на брифинге.

При этом она отметила, что когда Россия обращается к западным партнерам с предложением поучаствовать в восстановлении гражданской инфраструктуры, денег почему-то не находится.

"При этом голландское правительство отдавало себе отчет в том, что поставляемые средства могут использоваться далеко не в мирных целях", — сказала она.

По данному делу ведется расследование в Нидерландах, сказала дипломат, но очевидно, что поддержка сирийских антиправительственных сил осуществлялась в полном нарушении норм международного права и являлась прямым вмешательством в дела суверенного государства.

"К сожалению, Нидерланды руководствовались в Сирии принципом, который, мы полагаем, порочным. В соответствии с ним международным правом можно просто пренебречь, в том случае если где-то по усмотрению в частности самих голландцев грубо нарушаются права человека", — сказала Захарова.

* Запрещенная в России террористическая группировка