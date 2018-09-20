В МИД прокомментировали скандал о финансировании Нидерландами террористов

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Правительство Нидерландов руководствовалось порочным принципом, финансируя террористические группировки в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что одна из них связана с "Аль-Каидой"*.
При этом она отметила, что когда Россия обращается к западным партнерам с предложением поучаствовать в восстановлении гражданской инфраструктуры, денег почему-то не находится.
"При этом голландское правительство отдавало себе отчет в том, что поставляемые средства могут использоваться далеко не в мирных целях", — сказала она.
"К сожалению, Нидерланды руководствовались в Сирии принципом, который, мы полагаем, порочным. В соответствии с ним международным правом можно просто пренебречь, в том случае если где-то по усмотрению в частности самих голландцев грубо нарушаются права человека", — сказала Захарова.
* Запрещенная в России террористическая группировка