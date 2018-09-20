Число жертв схода оползня на Филиппинах возросло до десяти

Спасатели на месте схода оползня в провинции Себу на Филиппинах. 20 сентября 2018

Спасатели на месте схода оползня в провинции Себу на Филиппинах. 20 сентября 2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в провинции Себу на Филиппинах возросло до 10, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местную службу по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 4 погибших.

Инцидент произошел в городе Нага. Ранее глава местной полиции Родерик Гонсалес сообщил, что причиной оползня стали сильные ливни. Оползень накрыл десятки домов, под завалами оказались несколько десятков человек. На месте работают команды спасателей.

Как сообщили местные власти, также в результате оползня пострадали 8 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести.