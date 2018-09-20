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Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения в деле 1MDB, пишут СМИ

(обновлено: 11:57 20.09.2018)
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© AFP 2018 / Manan VatsyayanaЛоготип 1MDBЛоготип 1MDB
© AFP 2018 / Manan Vatsyayana

БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Находящемуся под следствием по делу о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB и повторно арестованному в среду экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку в четверг малайзийским судом предъявлены новые обвинения по 25 пунктам, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Сотрудники правоохранительных органов Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция Австралии участвует в расследовании вокруг малайзийского фонда 1MDB
Четыре пункта обвинения касаются четырех эпизодов злоупотребления средствами фонда 1MDB в общей сумме 4,2 миллиарда малайзийских ринггит (1 миллиард 15,5 миллиона долларов США), остальные пункты – 21 эпизод отмывания денег в особо крупном размере, говорится в сообщении.

Наджиб Разак отказался признать себя виновным по каждому из 25 пунктов обвинения и заявил о своей готовности доказывать свою невиновность в суде, сообщает издание.

Экс-премьер Малайзии, с начала июля находящийся на режиме временного освобождения под залог после первого ареста по делу о коррупции в фонде 1MDB, был повторно арестован в среду полицией и сотрудниками национальной Антикоррупционной комиссии Малайзии. Утром в четверг он был препровожден в здание Антикоррупционной комиссии для дачи показаний по 25 новым эпизодам злоупотреблений и отмывания денег, после чего был доставлен в суд для предъявления обвинений по этим эпизодам, говорится в сообщении.

После первого ареста в начале июля, а затем в августе Наджибу Разаку были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью в использовании в личных целях средств фонда 1MDB, а также в получении взятки в особо крупном размере. Два уголовных дела, инициированных Антикоррупционной комиссией в июле и в августе, были затем объединены в одно производство. При предъявлении второго пакета обвинений в августе экс-премьера не арестовывали, а предъявили обвинения на очередном подготовительном слушании по его делу, на которое он прибыл в суд.

Пока неизвестно, будет ли судебное дело по новым эпизодам также объединено с предыдущими, сообщает газета.

Ранее сообщалось, что судебные заседания по существу обвинений в отношении бывшего премьер-министра Малайзии начнутся в феврале 2019 года.

Расследование хищений из фонда 1MDB, начатое в 2015 – 2016 годах официальными властями многих стран, в которых действовал фонд, продолжается сейчас в Малайзии, Сингапуре, Гонконге, США, Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Люксембурге, Австралии и других странах. По данным следствия, с 2011 по 2017 год из фонда были похищены более 4,5 миллиарда долларов.

Коррупционный скандал вокруг миллиардных хищений из фонда, созданного при правительстве бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака под его непосредственным руководством, стал одной из главных причин поражения на малайзийских всеобщих выборах в мае этого года возглавляемой Наджибом Разаком правящей коалиции и победы оппозиционного блока во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом.

Наджиб Разак и ряд чиновников его кабинета, а также лиц, близких к его семье, в настоящее время арестованы и находятся под следствием по подозрению в хищениях из фонда. Еще несколько обвиняемых, покинувших Малайзию, объявлены в международный розыск. Органы следствия Малайзии сейчас допрашивают более 50 человек, получавших платежи со счетов экс-премьера.

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