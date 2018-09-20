МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Японии Таро Коно на полях Генеральной Ассамблеи ООН прорабатывается, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, прорабатывается большое количество встреч, включая и встречу с японскими коллегами", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча Лаврова и главы МИД Японии "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин в сентябре на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.