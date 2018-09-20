В Афганистане заявили об отсутствии принципиальных противоречий с Россией

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Отношения между Афганистаном и Россией не имеют принципиальных противоречий, существуют технические нюансы, которые можно решить путем переговоров, заявил РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

"Я не думаю, что есть такие противоречия, для которых не существует решения. Я думаю, что таких противоречий нет. Существуют технические нюансы, которые можно быстро решить, если сесть за стол переговоров", — сказал Тамил.

По словам собеседника, сегодня отношения между двумя странами развиваются во всех сферах.

"Если рассматривать ситуацию в целом, то общественное мнение сейчас меняется к лучшему. И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и сам президент России Владимир Путин всегда стараются действовать так, чтобы вернуть мир в Афганистан", — отметил Тамил.

Говоря о политическом аспекте двухсторонних отношений, он подчеркнул, что Кабул приветствует те усилия, которые прилагает российское руководство для разрешения конфликта и восстановления мира в Афганистане. В качестве примера он упомянул встречи по межафганскому урегулированию в рамках "московского формата".

"Мы, как и раньше, поддерживаем этот процесс, однако считаем, что он должен проходить при главенствующей роли самих афганцев, поскольку это — межафганская проблема. Мы не только поддерживаем этот процесс, но благодарны за любые усилия, которые прилагают другие страны — особенно Российская Федерация", — указал Тамил.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведет согласование новых дат и модальности будущей встречи. Ранее в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что планирует встретиться 20 сентября в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи "московского формата". Он также добавил, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

* Террористическая организация, запрещенная в России.