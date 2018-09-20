ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Прорабатывается вопрос о встрече министра иностранных дел Японии Таро Коно с главой МИД России Сергеем Лавровым на следующей неделе, глава МИД Японии планирует обсудить предложение президента РФ Владимира Путина по мирному договору, сообщила телекомпания NHK.

Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

Отмечается, что Коно постарается выяснить намерения России в связи с прозвучавшим на ВЭФ предложении Путина а также вновь довести до сведения своего российского коллеги позицию Японии по этому вопросу.

Кроме того, на встрече, которая, как ожидается, произойдет на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, министр Коно намерен согласовать с Лавровым конкретные шаги для реализации программы по совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил. Главы внешнеполитических ведомств двух стран должны будут также обсудить вопросы, связанные с очередной встречей лидеров России и Японии, которая может состояться до конца года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.