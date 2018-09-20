На границе Южной Осетии с Грузией произвели около 400 задержаний за год

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Южная Осетия регулярно сталкивается с инцидентами на границе с Грузией, за этот год было уже около 400 задержаний, заявил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"За этот год на границе было около 400 задержаний. В основном, конечно, нарушения связаны с хозяйственной деятельностью и тем, что Грузия отказывается провести демаркацию границы. Но мы ожидаем, что в преддверии выборов президента Грузии наши соседи опять активизируются и при помощи провокаций будут показывать избирателям свою псевдопатриотичность", — сказал он в интервью газете "Известия".

Глава Южной Осетии отметил регулярность инцидентов, уточнив, что это не только нарушения границы, среди которых бывают как нечаянные, и умышленные, а также провокации, "которые власти Грузии организовывают для того, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем".

"Зачастую они портят наши приграничные знаки, были и попытки перейти границу большими группами, чтобы зачем-то именно на территории Южной Осетии провести церковную службу", — добавил он.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.