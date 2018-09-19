Россия намерена содействовать развитию диалога между КНДР и Южной Кореей

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва намерена продолжать содействовать развитию диалога между Пхеньяном и Сеулом в духе подписанных КНДР и Южной Кореей документов, сообщило министерство иностранных дел России.

"Российская Федерация неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога. Намерены и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов", — говорится в комментарии министерства к межкорейскому саммиту.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.