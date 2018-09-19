Владельцы лизинговых авто из ЕС дождались послаблений на въезд в Россию

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Федеральная Таможенная Служба России согласна сотрудничать со странами, где распространена практика лизинга автомобилей. Таможенники готова разработать более гибкую систему гарантирования оплаты таможенных платежей. Но заинтересованные страны должны предоставить России список надежных и честных лизингодателей и кредитных организаций.

Об этом Sputnik Эстония сообщил руководитель пресс-службы ФТС России Василий Шоличев со ссылкой на первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова.

По новым российским таможенным правилам владельцам машин в лизинге приходится платить залог при въезде в Россию. В Эстонии большинство лизинговых машин принадлежат банкам. Это означает, что если одна лизинговая машина конкретного банка уже пересекла эстонско-российскую границу, то вторая не будет пропущена до тех пор, пока первая не вернется в Эстонию либо пока за нее не будет уплачен залог. Залог может составлять тысячи евро.

ФТС России готова составить список добросовестных компаний, которые могут быть освобождены от уплаты таможенных платежей при въезде лизинговых машин в Россию, отмечается в официальном ответе ведомства: "Федеральный закон дает возможность таможенным органам Российской Федерации, исходя из системы оценки рисков нарушения законодательства, принимать такое решение, когда имеется основание полагать, что транспортное средство будет вывезено в установленные законом сроки".

Но для этого стране, с территории которой в Россию въедет лизинговый автомобиль, придется передать в ФТС России перечень лизингодателей и основных кредитных организаций, сообщили таможенники.

У таких организаций или лиц, добавили в таможне, должны отсутствовать задолженности по уплате таможенных платежей и штрафов автомашин, а также факты привлечения к уголовной и административной ответственности.

Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов отметил в этой связи, что таможенники готовы к сотрудничеству в подобном ключе со всеми странами, где распространена практика лизинговых автомобилей". "В дальнейшем, исходя из полномочий правительства России, будем разрабатывать механизм, позволяющий сделать данную норму закона более гибкой. Для этого мы обратились в министерство финансов России", — добавил он.

Норма Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п. 5 ст. 193) направлена на предотвращение нарушений иностранными физическими лицами условий временного ввоза транспортных средств для личного пользования.

4 сентября 2018 года вступили в силу новые российские правила таможенного регулирования, согласно которым в Россию нельзя въезжать на автомобиле, за который не уплачен залог, если другой автомобиль того же владельца уже находится на ее территории.

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