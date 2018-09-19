Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты, сообщается на сайте Минобороны страны.
Из представленной ведомством карты следует, что российские воздушные суда пролетали в районе западного побережья острова Хонсю.
Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, в начале сентября Минобороны страны сообщало о сближении четырех истребителей Воздушных сил самообороны с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 ВКС России. Зимой Токио поднял в воздух боевые самолеты из-за передвижения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.