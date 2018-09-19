Лавров назвал связи России и Греции важным элементом стабильности в Европе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Связи России и Греции неподвластны давлению внешних сил и остаются важным элементом стабильности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Времена бывают разные, но мы высоко ценим то, что наши связи в основе своей неподвластны давлению внешних сил и остаются важным элементом стабильности в Европе", — сказал Лавров на открытии выставки, посвященной 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Грецией.

Он отметил, что Россия, "не поддаваясь влиянию переменчивых политических ветров", и далее готова укреплять разноплановое партнёрство с Грецией.

"Я уверен, что сегодняшняя выставка внесёт свой очень полезный вклад в укрепление гуманитарных обменов между нашими странами", — отметил министр.

Глава российского МИД выразил признательность греческой стороне за бережное отношение к памяти советских солдат, захороненных на территории Греции.