Лавров назвал связи России и Греции важным элементом стабильности в Европе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Связи России и Греции неподвластны давлению внешних сил и остаются важным элементом стабильности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия, "не поддаваясь влиянию переменчивых политических ветров", и далее готова укреплять разноплановое партнёрство с Грецией.
"Я уверен, что сегодняшняя выставка внесёт свой очень полезный вклад в укрепление гуманитарных обменов между нашими странами", — отметил министр.
Глава российского МИД выразил признательность греческой стороне за бережное отношение к памяти советских солдат, захороненных на территории Греции.