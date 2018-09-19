В Конго 27 человек погибли при крушении речного судна

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, многие пропали без вести в результате крушения судна на реке Монгала в ДР Конго, сообщает местный новостной портал Mediacongo.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на вторник в провинции Монгала. Судно под названием H/B Espoir, спускавшееся вниз по течению реки, полностью ушло под воду.

На данный момент спасатели продолжают поиски, которые даются с трудом. Национальный депутат от Монгалы Леон Мондоле призвал на помощь правительственные аварийные и гуманитарные службы. Мондоле опасается, что множество тел, которые все еще находятся под водой, могут навредить экологии реки и привести к заболеваниям среди населения.