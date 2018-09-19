МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что получил американскую визу для участия в предстоящей Генассамблее ООН.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.

"Виза получена, едем. Будет масса интересных контактов. Не исключаю контакты с (американским сенатором) Рэндом Полом, который специально планировал приехать в Нью-Йорк", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик также не исключил контактов с американскими представителями в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной.

"(Ожидаем темы) Украины, конечно, могут быть разные выпады, в том числе и по Сирии. Мы должны понимать, что будут продолжаться попытки Вашингтона собрать больше голосов в пользу так называемой реформы ООН… Мы это поддержать не можем", — отметил парламентарий.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".