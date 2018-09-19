Власти ДНР не ждут улучшения ситуации в Донбассе после выборов на Украине

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не ждут улучшения ситуации в Донбассе после президентских выборов на Украине, заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

"Я с очень серьёзным скепсисом отношусь к следующему правительству кто бы ни пришёл… никакого улучшения со своей позиции я предвидеть не могу", — заявил он, отвечая на вопрос рабочего макеевского коксохимического завода.

По его словам, "уровень радикализации в обществе на оставшейся части Украины, уровень радикализации политических элит говорит о том, что сейчас придти к власти на предстоящих выборах можно только на радикальных лозунгах".