Президент Молдавии подписал указы об отставке двух министров

КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в среду подписал указы об отставке министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь и министра сельского хозяйства и регионального развития Ливиу Волконовича.

"Подписал указы об отставке двух министров действующего правительства. Речь о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, господине Ливиу Волконовиче и министре здравоохранения, труда и социальной защиты, госпоже Светлане Чеботарь", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам Додона, с момента вступления в должность президента в конце 2016 года он подписал приказы об отставке 17 министров действующего правительства.

Ранее премьер Молдавии Павел Филип сообщил, что министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича заменит Николай Чубук, который сейчас возглавляет Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты вместо Светланы Чеботарь станет Сильвия Раду — экс-кандидат в президенты страны и мэры Кишинева.

Согласно местному законодательству, утвердить кандидатуры новых министров должен президент страны. Премьер отметил, что обсудил перестановку в правительстве с президентом, так что "институционального кризиса удастся избежать".

Додона дважды временно отстраняли от подписания документа — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.