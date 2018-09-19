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Лидер Южной Кореи встретится с Трампом в Нью-Йорке 24 сентября

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фотоПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября, сообщил журналистам в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации.

"Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

Мун Чжэ Ин, принимая участие в сессии ГА ООН, встретится с Трампом, чтобы разъяснить итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.

Начало новой истории: встреча лидеров двух Корей
© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
© REUTERS / Korea Summit Press Pool"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
© AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.Автомобиль лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
© REUTERS / Host BroadcasterГлавы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Host Broadcaster
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolПо итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.
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