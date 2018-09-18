Пострадавшие при взрыве в автобусе в Узбекистане были гражданами республики

ТАШКЕНТ, 18 сен – РИА Новости. Все погибшие и пострадавшие во вторник в результате взрыва газового баллона в автобусе на трассе под Бухарой в Узбекистане являются гражданами республики, сообщил РИА Новости представитель МЧС страны.
"Все погибшие и пострадавшие являются гражданами республики. Иностранцев в рейсовом автобусе не было", уточнил представитель министерства.
По данным МЧС, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Состояние семерых оценивается как средней тяжести, девять человек получили легкие ранения.
Для расследования обстоятельств происшествия образована государственная комиссия, а для оказания помощи пострадавшим из Ташкента в Бухарскую область направлены хирург, нейрохирург и реаниматолог.