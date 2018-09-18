Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон оживленно руководила встречей Мун Чжэ Ина

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына активно руководила организацией встречи в аэропорту Сунан недалеко от Пхеньяна президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает корреспондент РИА Новости.

Ким Ё Чжон в строгом деловом костюме была замечена на летном поле задолго до прибытия южнокорейского президентского Boeing. Она бегала между колоннами почетного караула и колоннами жителей КНДР, приветствовавших высокую делегацию из Сеула, и давала указания.

Появление Ким Ё Чжон подтверждало, что в аэропорт встречать президента Южной Кореи едет и ее брат Ким Чен Ын.

Лидер КНДР действительно вышел к трапу самолета со своей супругой Ли Соль Чу, после встречи Мун Чже Ина с его супругой Ким Чжон Сук сестра северокорейского лидера с улыбкой на лице и с энтузиазмом помогала проведению церемонии встречи.

Вся информация о происходящем в Пхеньяне поступает в пресс-центр саммита в Сеуле.

Как сообщалось ранее, Ким Ё Чжон также активно помогала Ким Чен Ыну во время первого саммита двух лидеров в апреле этого года в демилитаризованной зоне между Югом и Севером Кореи, а также во время первой американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре 12 июня. В частности, она заменила приготовленную заранее авторучку, которой Ким Чен Ын должен был подписывать с президентом США Дональдом Трампом совместное заявление по итогам их встречи.

Ким Ё Чжон также неоднократно входила в состав делегации КНДР во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале и при подготовке в Сеуле к переговорам лидеров двух корейских государств.