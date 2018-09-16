В Бельгии из-за подозрительного предмета закрыли парк аттракционов

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Крупный парк аттракционов в пригороде бельгийского Антверпена был закрыт в воскресенье утром для посещений в связи с обнаружением подозрительного предмета.
По информации телерадиокомпании RTL, парк закрыли утром после обнаружения на его территории подозрительной сумки. Просмотр записи видеонаблюдения позволил установить, что неизвестный проник с ней в парк в ночь с субботы на воскресенье.
Администрация вызвала полицию, на место прибыли кинологи, которые осматривают подозрительный предмет.
По данным СМИ, перед входом скопились несколько сотен посетителей, которые не смогли попасть в парк развлечений по заранее приобретенным билетам.