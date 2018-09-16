В Бельгии из-за подозрительного предмета закрыли парк аттракционов

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Крупный парк аттракционов в пригороде бельгийского Антверпена был закрыт в воскресенье утром для посещений в связи с обнаружением подозрительного предмета.

"В настоящее время парк закрыт, полиция все еще на месте", — сказала РИА Новости по телефону одна из сотрудниц парка Bobbejaanland.

По информации телерадиокомпании RTL, парк закрыли утром после обнаружения на его территории подозрительной сумки. Просмотр записи видеонаблюдения позволил установить, что неизвестный проник с ней в парк в ночь с субботы на воскресенье.

Администрация вызвала полицию, на место прибыли кинологи, которые осматривают подозрительный предмет.

По данным СМИ, перед входом скопились несколько сотен посетителей, которые не смогли попасть в парк развлечений по заранее приобретенным билетам.