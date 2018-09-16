Лондон не сможет применить санкции против России до Brexit, пишут СМИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лондон не сможет ввести против Москвы санкции в связи с делом Скрипалей, пока Великобритания не выйдет из Евросоюза, сообщает газета The Telegraph.

Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес пояснил, что речь идет о принятой парламентом в мае "поправке Магнитского", которая входит в закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег". Его положения позволяют британским властям вводить санкции в отношении "нарушителей прав человека".

По словам Уоллеса, поправку нельзя применить, "пока Британия не выйдет из ЕС". После этого новый закон позволит Лондону создать отдельный от Брюсселя механизм применения санкций.

При этом чиновник не уточнил, когда именно "поправку Магнитского" применят на практике: 29 марта 2019 года, когда Британия формально выйдет из Евросоюза, или по окончании переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Отравление в Солсбери

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся Москву, которая отрицает свою причастность.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности провести совместное расследование, однако Лондон отказал Москве в доступе к отравленным в Солсбери. Кроме того, российские дипломаты уличили британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что отравляющее вещество было создано в России, однако специалисты лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Британская сторона также опубликовала фотографии якобы подозреваемых в отравлении в Солсбери. Британские власти утверждают, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.