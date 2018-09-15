В Колумбии ранили подозреваемого в убийстве журналистов

МЕХИКО, 15 сен – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил в субботу о ранении подозреваемого в похищении и убийстве журналистов из Эквадора бандита.

Два журналиста издания Comercio и их водитель были похищены в конце марта. В апреле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели, а в конце июня тела погибших были доставлены из Колумбии в Эквадор и похоронены. В организации этого преступления подозревают Вальтера Патрисио Арисалу по прозвищу Гуачо.

"У нас есть информация, что человек по прозвищу Гуачо был ранен этим утром. Военные силы сейчас оцепляют эту зону. С самого начала я сказал, что мы будем бороться с этими преступниками, и мы это делаем", — приводит администрация президента заявление Дуке.

Ранее за информацию о местонахождении Гуачо Эквадор предложил награду в 100 тысяч долларов, еще около 150 тысяч предлагала Колумбия, так как его банда действует и на ее территории.