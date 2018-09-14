Пушков высмеял заявление о "тысячелетней истории" украинских ВМС

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС.

Ранее Турчинов во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" заявил, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет, и за точку отсчета принял поход киевского князя Олега в Византию, когда он прибил свой щит в знак победы над воротами Царьграда.

"Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т.е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов", — написал Пушков у себя в Twitter.

Представители украинских властей не в первый раз достаточно смело трактуют исторические события. Так, президент Украины Петр Порошенко ранее обвинял Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну, а также называл Русскую Правду "одним из древнейших документов правосудия на Украине".