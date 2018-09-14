Глава МИД Германии назвал переговоры с Лавровым конструктивными

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "интенсивными и конструктивными".

"Сергей Лавров и я провели только что переговоры по широкому кругу тем, интенсивные, но и конструктивные", — сказал Маас, выступая на церемонии закрытия перекрестного Года регионально-муниципальных партнерств РФ и ФРГ.

Он добавил, что с Лавровым обсуждал, в том числе, "ситуацию в Идлибе, где Россия несет большую ответственность за гуманитарную ситуацию".

"Но противоречия не исключают интенсивных отношений, совсем наоборот", — подчеркнул Маас.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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