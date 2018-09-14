В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Прощание украинского президента Петра Порошенко с Россией после закрепления в конституции курса страны в НАТО является самоуспокоением, так как перспективы вступления страны в альянс по-прежнему туманны, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Порошенко в пятницу заявил, что закрепление в конституции курса страны в НАТО — это еще один повод "помахать ручкой Москве". Ранее Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

"Уже до дыр стерся тот платок, которым Порошенко машет России на прощанье, а вступление в НАТО по-прежнему туманно, как Балтика зимой. Все эти украинские прощания — из разряда самоуспокоения, мол, мы уже одной ногой в НАТО, даже закон приняли. Возможно, в Южном Судане тоже есть закон о вступлении в ЕС, только до Европы им как до Луны. Вот и осталось Порошенко подавать сигналы в НАТО, махая России платком, мол, мы уже с русскими попрощались, а вы нас ещё не берете, на пороге держите. Так что не сомневаюсь, что тот платок, которым Киев машет России, обильно полит порошенковскими слезами", — сказал Бальбек РИА Новости.

Это уже не первое прощание в адрес России со стороны украинского лидера. В январе Порошенко "окончательно попрощался" с Россией, говоря о введении безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление он делал и в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.