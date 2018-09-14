Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Суд в Каире поддержал решение министра внутренних дел отстранить от службы полицейских, носящих бороды, сообщила египетская газета "Аль-Ахрам".
При этом суд по срочным делам аннулировал решение высшего административного суда, который ранее обязал руководство МВД вернуть на службу офицеров полиции, отстраненных за ношение бороды, и восстановить их в прежних званиях.
В 2012 году после массовых волнений в Египте и роста влияния исламистов сразу несколько полицейских решили в суде отстаивать свое право носить бороду, ссылаясь на религиозные убеждения.
Армия и органы внутренних дел всегда считались главной опорой светского государства в Египте. Во времена правления Хосни Мубарака полицию и спецслужбы обвиняли в притеснении исламистов, в частности, членов ассоциации "Братьев-мусульман"*. Сейчас практически все высшее руководство "Братьев-мусульман"* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.