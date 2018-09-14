Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Суд в Каире поддержал решение министра внутренних дел отстранить от службы полицейских, носящих бороды, сообщила египетская газета "Аль-Ахрам".

"Суд обязал министра внутренних дел окончательно отстранить от службы бородатых офицеров", — пишет издание.

При этом суд по срочным делам аннулировал решение высшего административного суда, который ранее обязал руководство МВД вернуть на службу офицеров полиции, отстраненных за ношение бороды, и восстановить их в прежних званиях.

В 2012 году после массовых волнений в Египте и роста влияния исламистов сразу несколько полицейских решили в суде отстаивать свое право носить бороду, ссылаясь на религиозные убеждения.

Однако в министерстве заявили, что ношение бороды является серьезным дисциплинарным нарушением, так как согласно закону о полиции и внутренним инструкциям, сотрудник полиции обязан носить аккуратную короткую стрижку и не отпускать бороду. Несколько бородатых полицейских были отстранены от службы.

Армия и органы внутренних дел всегда считались главной опорой светского государства в Египте. Во времена правления Хосни Мубарака полицию и спецслужбы обвиняли в притеснении исламистов, в частности, членов ассоциации "Братьев-мусульман"*. Сейчас практически все высшее руководство "Братьев-мусульман"* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.