Колумбия запросила помощь ОАГ из-за наплыва беженцев из Венесуэлы

МЕХИКО, 14 сен – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке в четверг попросил Организацию американских государств (ОАГ) и Межамериканский банк развития оказать стране финансовую помощь в связи с наплывом беженцев из соседней Венесуэлы.

"Настаиваю, что с вашей помощью (ОАГ — ред.), также при поддержке президента Межамериканского банка развития у нас будут инструменты финансирования, чтобы решить эту ситуацию в нашем полушарии", — приводит портал Nacional заявление Дуке после встречи с главой ОАГ Луисом Альмагро в городе Картахена.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.