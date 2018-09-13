МИД опроверг информацию о "российском перебежчике" в деле Скрипалей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла информацию СМИ о "российском перебежчике" в деле Скрипалей, сообщив, что никто из российского посольства в Риме не "убегал".
"Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал". Можем лишь отметить, что такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб", — приводятся слова Захаровой на сайте министерства.
Она подчеркнула, что масштабы дезинформации по "делу Скрипалей" со стороны британцев "давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фэйковых" вбросов не достоин комментариев".
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.