В МИД раскритиковали заявления Лондона о "подозреваемых" по делу Скрипалей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Британская сторона врала, заявляя, что имена "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова вымышленные, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее британские власти назвали подозреваемых в отравлении в Солсбери, опубликовали их фотографии и пригрозили расширением антироссийских санкций. При этом в Лондоне заявили, что имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могут быть псевдонимами.

"Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было", — сказала Захарова.

Петров и Боширов 13 сентября дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, что ездили в Великобританию как туристы, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения. В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипалей" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.