В Эстонии оценили возможность полного перехода школ на государственный язык

ТАЛЛИН, 13 сен — РИА Новости. Парламент Эстонии в четверг обсудил возможность полного перехода на государственный язык детских садов и школ, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Министр образования и науки Майлис Репс в прошлом году предложила не только преподавать эстонский язык в детских садах, но сделать их все частично эстоноязычными. Ряд политиков в республике в последнее время все чаще выступают с призывами полного перехода на эстонский язык обучения.

С инициативой обсуждения этого вопроса выступила парламентская партия "Отечество" (ранее называвшаяся "Союз Отечества и Республика"), одним из основных пунктов предвыборной программы которой является перевод системы образования в детских садах и основной школе полностью на эстонский язык.

Как считает член фракции "Отечество" Виктория Ладынская-Кубитс, русская школа как параллельная система образования Эстонии не сможет продержаться по экономическим причинам, из-за нехватки людей и материалов, а также потому, что в эстонском обществе есть явное давление для перехода на единую, эстонскую систему образования. По ее словам, главная цель идеи заключается в том, чтобы дать детям хорошее образование.

Директор Ида-Вирумааского центра профобразования Ханнес Метс считает, что для изменения ситуации потребуется 10-20 лет. Он также заявил о мотивации учеников учить эстонский язык, а также необходимости говорить по-эстонски в русскоязычном регионе Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии. "Нет таких людей, которые не хотят учить эстонский язык. Они возвращаются с курсов, приходят домой и говорят по-русски, поскольку им не с кем говорить", — считает Метс.

Сейчас русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках в должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. Однако закон предусматривал, что по ходатайству попечительских советов школ, муниципальных властей и с разрешения правительства могут быть исключения из этого правила.

Несколько русских гимназий Таллина и Нарвы на основании закона обратились в 2015 году к правительству с просьбой разрешить им воспользоваться этим исключением и оставить русский язык в качестве основного языка преподавания. Ходатайства школ были поддержаны городскими властями Таллина, где проживает большое число русскоязычного населения. Правительство Эстонии отказалось удовлетворить ходатайства о сохранении русского языка в качестве основного языка обучения на гимназической ступени учебного процесса.

Правительство Эстонии, приступившее к работе в ноябре 2016 года, обещало расширить право гимназий самостоятельно выбирать пропорцию преподавания предметов на эстонском и русском языках.