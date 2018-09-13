В ООН сообщили о резком ухудшении гуманитарной ситуации в Ходейде

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в йеменском порту Ходейда за последние несколько дней резко ухудшилась, 900 тысяч человек нуждаются в продовольствии, заявила гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде.

"Сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении. Ситуация резко ухудшилась за последние несколько дней. Семьи невероятно напуганы бомбардировками, обстрелами и авиаударами", — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией координатора.

По словам Гранде, 900 тысяч жителей провинции нуждаются в продовольствии, 25% детей недоедают, 90 тысяч беременных женщин "подвергаются огромному риску".

Координатор подчеркнула, что жители порта "нуждаются во всем", в том числе в продовольствии, воде, наличных средствах, предметах первой необходимости, улучшении санитарных условий и убежище.

Гранде также отметила, что в случае уничтожения или нанесения ущерба зернохранилищам Ходейды гуманитарные последствия будут тяжелыми.

"Зернохранилища Ходейды кормят миллионы людей… В случае нанесения ущерба или разрушения предприятий гуманитарные последствия будут неисчислимыми", — заключила координатор.

В последнее время ситуация вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море обострилась, порт пытаются отбить у повстанцев-хуситов из движения "Ансар-Алла" правительственные войска при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это.

В среду источник в администрации провинции Ходейда сообщил РИА Новости о том, что правительственные войска перекрыли стратегическую трассу между портом Ходейда и столицей Саной.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.