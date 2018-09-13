Суд Амстердама продлил арест мужчине, напавшему на прохожих с ножом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Суд Амстердама в четверг продлил на 90 дней арест мужчины, который обвиняется в нападении по "террористическим мотивам" с ножом на прохожих на центральном вокзале города, сообщается в заявлении суда.

"Предварительный арест подозреваемого в нападении с ножом на центральном вокзале Амстердама продлен на 90 дней", — говорится в Twitter суда.

В конце августа мужчина (имя его не раскрывается) ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме, после чего был нейтрализован полицией. Пострадавшими в нападении оказались двое граждан США, их ранения оценивались как тяжелые.

Нидерландские власти сообщили, что нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии. Он приехал в Амстердам в 31 августа утром на поезде, после чего совершил нападение. Прокуратура считает, что он действовал в одиночку и исходил из "террористических мотивов". Сообщалось, что мужчина, среди прочего, упоминал крайне правого голландского политика Герта Вилдерса, который несколько месяцев назад объявил об организации конкурса рисунков пророка Мухаммеда.

Из-за тяжести обвинений действуют повышенные меры безопасности, арестованный может видеться только со своим адвокатом.

Полиция Германии заявила, что этот человек не числился в полицейской базе данных как экстремист и ранее не привлекал внимания правоохранительных органов.