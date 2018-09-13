Москалькова не может получить заключения, был ли инфаркт у Вышинского

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не может получить от украинской стороны заключения врачей о состоянии здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и просит украинского омбудсмена Людмилу Денисову организовать ей встречу с заключённым.

"Я также прошу ее следить за состоянием здоровья Кирилла Вышинского. Сегодня он, практически, в тяжёлом положении. Я не могу получить от них заключения, был ли у него инфаркт или нет, и прошу ее помочь мне посетить Кирилла Вышинского", — заявила Москалькова журналистам.

Уполномоченный добавила, что Денисова предложила ей посетить Вышинского в обмен на визит к осуждённому в РФ украинцу Владимиру Балуху, и российский омбудсмен сейчас работает над этим вопросом.

В начале этой недели пресс-служба омбудсмена Украины по итогам телефонного разговора Денисовой и Москальковой сообщила, что уполномоченные договорились, что вновь попытаются совершить синхронные визиты к заключенным Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому. Ранее Денисова написала в Facebook, что предложила Москальковой посетить Вышинского одновременно с ее визитом к Балуху, "но только на паритетной основе".

Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. На прошлой неделе его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.