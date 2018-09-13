Москалькова не может получить заключения, был ли инфаркт у Вышинского

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не может получить от украинской стороны заключения врачей о состоянии здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и просит украинского омбудсмена Людмилу Денисову организовать ей встречу с заключённым.
Уполномоченный добавила, что Денисова предложила ей посетить Вышинского в обмен на визит к осуждённому в РФ украинцу Владимиру Балуху, и российский омбудсмен сейчас работает над этим вопросом.
В начале этой недели пресс-служба омбудсмена Украины по итогам телефонного разговора Денисовой и Москальковой сообщила, что уполномоченные договорились, что вновь попытаются совершить синхронные визиты к заключенным Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому. Ранее Денисова написала в Facebook, что предложила Москальковой посетить Вышинского одновременно с ее визитом к Балуху, "но только на паритетной основе".
Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. На прошлой неделе его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.