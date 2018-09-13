Трамп обсудил с властями Джорджии ликвидацию последствий урагана "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил с губернатором штата Джорджия Натаном Дилом и предложил ему федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана "Флоренс", сообщил Белый дом.

Также Трампа неоднократно информировали в течение дня в связи с приближением урагана к атлантическому побережью.

Ранее Джорджия не считалась опасной зоной, но в среду синоптики скорректировали прогнозы. Теперь предполагается, что "Флоренс", подойдя к берегам Южной Каролины, затем может повернуть на юг к побережью Джорджии.

Предупреждение об урагане "Флоренс" действует в районах, где проживает уже более 10 миллионов человек, сообщила в среду Национальная метеорологическая служба США.

Ураган ранее ослаб с четвертой до третьей категории, но при контакте с сушей "Флоренс" по-прежнему будет "очень сильным и исключительно опасным" ураганом, говорится в сообщении Национального центра по предупреждению об ураганах.

Сейчас центр "Флоренс" находится в Атлантическом океане в 675 километрах к юго-юго-востоку от города Мертл-бич в Южной Каролине, скорость ветра составляет 195 километров в час.

Контакт урагана с берегом ожидается в пятницу в районе Южной Каролины. Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне.