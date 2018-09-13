Ураган "Флоренс" грозит более чем десяти миллионам жителей США

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Предупреждение об урагане "Флоренс" уже действует в районах, где проживает более 10 миллионов человек, сообщила в среду национальная метеорологическая служба США.

Ураган ранее ослаб с четвертой до третьей категории, но при контакте с сушей по-прежнему будет "очень сильным и исключительно опасным" ураганом, говорится в сообщении национального центра по предупреждению об ураганах.

Сейчас центр "Флоренс" находится в Атлантическом океане 675 километрах к юго-юго-востоку от города Мертл-Бич в Южной Каролине, скорость ветра составляет 195 километров в час.

Ожидается, что ураган достигнет побережья в пятницу в районе Южной Каролины. Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне.