ТАЛЛИН, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил против дополнительных проверок русскоязычных жителей страны, которые работают или претендуют на посты в органах госбезопасности, сообщила в среду пресс-служба эстонского парламента.

Ранее двое русскоязычных граждан Эстонии были арестованы по подозрению в работе на российскую разведку.

На заседании парламента Ратас отвечал на вопросы председателя парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, который отметил, что "русская национальность является моментом дополнительного риска". Он поинтересовался, намерено ли правительство после шпионского скандала осуществлять более пристальный дополнительный контроль в отношении лиц неэстонской национальности, которые работают в органах безопасности или на других важных государственных должностях.

Премьер в ответ напомнил Хельме конституцию Эстонии, где говорится, что перед законом все равны и никого нельзя дискриминировать на основании национальности, расы, цвета лица, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также на основании имущественного и социального положения или других обстоятельств.

"То, о чем вы сейчас говорите, на мой взгляд, ужасно. То, что, якобы, часть населения Эстонии по той или иной причине не подходит для страны. Как я уже сказал, госизмена не связана с тем, каков домашний или родной язык человека. Госизмена связана с личными качествами", — сказал Ратас.

Харьюский уездный суд в Таллине на прошлой неделе выдал санкции на арест двух граждан Эстонии, 38-летнего майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его 65-летннго отца Петра Волина. Их подозревают в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Секретные сведения они якобы передавали в течение пяти лет.

Оба подозреваемых получили гражданство Эстонии в 1990 году. Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских частях и Генштабе. Волин в советское время служил в пограничных войсках.