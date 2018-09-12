В Киргизии наказали уснувшего под забором пьяного милиционера

БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Уснувший под забором в Ала-Букинском районе милиционер получил строгий выговор, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Очевидец 3 сентября прислал в редакцию Sputnik Кыргызстан видео, на котором мужчина в милицейской форме лежал под забором. Он спал, на траве, что-то под себя подстелив. Очевидец попытался разбудить его, но страж порядка только невнятно бормотал и не желал подниматься и открывать глаза. Рядом был припаркован легковой автомобиль. Служба внутренних расследований (СВР) МВД Киргизии тогда же начала проверку.

В СВР выяснили, что это был участковый службы общественной безопасности органов внутренних дел Ала-Букинского района старший лейтенант С. Н.

Видео было снято 18 апреля этого года. Как рассказали в МВД, в тот день милиционер поехал на поминки в село Ак-Там, расположенное на его административном участке. Там выпил спиртного. После этого ему стало плохо, и он припарковал машину на обочину, а сам прилег на подстилку и уснул.

Как пояснили в МВД, строгий выговор участковый получил за нарушение кодекса профессиональной этики.

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