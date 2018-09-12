ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал гостям ВЭФ историю о китайском мальчике, который пережил разрушительное землетрясение в провинции Сычуань более десяти лет назад, а потом исполнил свою мечту учиться в России.

По словам Си Цзиньпина, за долгое время народы России и Китая завязали крепкую дружбу, возникло "много трогательных историй".

"К примеру, всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке в свое время принимал на отдых более 900 детей, пострадавших от землетрясения в провинции Сычуань. Наши дети были окружены теплой заботой, в их сердцах было рождено близкое и особое отношение к России", — сказал Си Цзиньпин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2018.

Как рассказал председатель КНР, среди гостей детского центра был мальчик Си Чжун Фей.

"Тогда он загадал желание вернуться в Россию на учебу в будущем. Бутылочку с его посланием, проплывшую в море несколько месяцев, выловил именно сотрудник детского центра "Океан". Желание этого мальчика сбылось. Теперь он учится в Дальневосточном федеральном университете", — поделился Си Цзиньпин.

"Эта история служит ярким примером дружественных обменов народов региона", — подытожил китайский лидер.

В 2009 и 2010 годах после серии разрушительных землетрясений в китайской провинции Сычуань в детском центре "Океан" под Владивостоком отдыхали более тысячи школьников из пострадавшего от стихии региона. Позднее в знак благодарности китайская сторона презентовала лагерю два компьютерных класса.

Как рассказал ранее помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, дети из пострадавших десять лет назад от землетрясения китайских провинций Сычуань и Ганьсу, которые отдыхали во всероссийском детском центре "Океан", вновь приедут во Владивосток во время Восточного экономического форума, чтобы встретиться со своими друзьями и воспитателями.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани 12 мая 2008 года. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.