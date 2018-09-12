Лавров: истеблишмент в США должен следовать стремлению наладить отношения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин заявляют о стремлении нормализовать отношения между странами, то американскому истеблишменту следует их слушаться.

"Это мне кажется недостойно наших двух великих народов. Думаю, присутствующие здесь граждане других стран наверняка со мной согласятся, что никому не нравится, когда Россия и США находятся в состоянии такого кризиса", — сказал Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов АТР на полях ВЭФ-2018.

"Все бы вздохнули с облегчением, если бы мы двигались по пути нормализации отношений, естественно на основе равноправия, поиска взаимных компромиссов, что, как мне кажется, отвечало и тем предвыборным планам, которые анонсировал Дональд Трамп, когда избирался",- добавил российский министр.

Он напомнил, что эту линию на нормализацию отношений с Россией Трамп неизменно подтверждал и подтверждает — "в том числе и в ходе саммита в Хельсинки".

"Но, значит, в истеблишменте американском — наверное и в демократическом, и в республиканском сегменте, есть те, кто считает, что это неправильно с точки зрения интересов Америки. Ну тогда я уже совсем ничего не понимаю, потому что мне казалось, если народ на основе той системы, которая в США уважается, избрал своего лидера, то, наверное, нужно лидера слушаться", — резюмировал Лавров.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.