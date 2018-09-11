Российские ученые начали работу в ДРК, где обнаружили вирус Эбола

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Российские ученые начали работу в неблагополучной по лихорадке Эбола Демократической республике Конго, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ВОЗ, на данный момент в ДРК зарегистрирован 121 случай Эболы, из которых 91 подтвержден лабораторно. От заболевания скончался 81 человек.

"На этой неделе группа российских ученых работает в Демократической республике Конго. Мы работаем там с экспертным визитом. Состоялась встреча с руководством комитета по здравоохранению, есть договоренность о взаимодействии между нашими учеными", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.

По ее словам, в состав группы вошли представители таких учреждений Роспотребнадзора, как центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб", научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

"Эпидемиологическая ситуация в Конго по Эболе не стабилизировалась", — отметила Попова.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.