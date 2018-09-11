Координатор ОБСЕ посетил исправительные колонии в ДНР

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш посетил исправительные учреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили во вторник в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР.

"Сегодня координатор гуманитарной подгруппы, представитель ОБСЕ Тони Фриш совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР посетили Торезскую исправительную колонию №28 и Снежнянскую исправительную колонию №127", — говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.

По данным пресс-службы, Фриш "провел приватные беседы с лицами, пребывающими в условиях указанных пенитенциарных учреждений".

Накануне представитель аппарата омбудсмена ДНР заявил журналистам, что Фриш провел рабочую встречу с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой в Донецке. Он также впервые с начала конфликта в Донбассе пообщался с пленными украинскими силовиками в донецком СИЗО без свидетелей.