МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. РФ озабочена попытками некоторых западных государств закрепить понятие права на самооборону применительно к космосу в военных доктринах, в том числе для защиты своих коммерческих интересов, и призывает договариваться, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Право нации на самооборону прописано в хартии ООН. Естественно, оно действует и в космосе. Но мы-то все исходим из того, что это право на самооборону применять в космосе точно не придётся. Потому что мы исходим из того, что все наши партнёры — ответственные государства, которые ни при каких обстоятельствах не будут применять оружие и силу в космосе", — сказал Ермаков, выступая на Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

Он призвал посмотреть на последние изменения в военных доктринах, которые происходят в "некоторых западных государствах".

"Там (прописана — ред.) чуть ли не готовность прибегать к самообороне в космосе с применением всех имеющихся у них средств, даже по самым не очень серьёзным поводам, с точки зрения, национальной безопасности и стратегической стабильности и международной безопасности. Посмотрите на доктринальные документы некоторых очень серьёзных государств, занимающихся дальнейшим освоением космоса. Там прописано, что будут применять все силы и средства для защиты даже своих коммерческих интересов", — сказал Ермаков.

"Хотелось бы задать, и мы задаём этот вопрос всем: неужели какие-то коммерческие интересы каких-то компаний или частных лиц могут нас всех, все человечество поставить на грань выживания? Когда вся военная мощь одного из самых мощных государств мира будет поставлена на защиту этих коммерческих интересов, и мы все будем перед лицом угрозы уничтожения нашей цивилизации. Надо договариваться о том, что такое самооборона в космосе", — добавил дипломат.