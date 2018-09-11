В книге Вудворда рассказывается о том, как Трампа убедили в нужности НАТО

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Новоиспеченный глава Пентагона Джеймс Мэттис вскоре после назначения убеждал президента США Дональда Трампа в необходимости Североатлантического альянса и убедил его лишь с большим трудом, пишет журналист Боб Вудворд в книге "Страх: Трамп в Белом доме".

Трамп известен негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой США оплачивают львиную долю расходов. Трамп заявлял, что союзники должны платить США больше за "защиту".

На ужине 8 февраля 2017 года Мэттис, который был назначен министром обороны менее чем за три недели до этого, убеждал Трампа, что "если бы НАТО не было, его следовало бы придумать", пишет Вудворд.

"Россия не может выиграть войну, если они выступят против НАТО", — так, со слов Вудворда, говорил Мэттис.

"К концу ужина, казалось, Трампа удалось убедить. "Ладно, можете получить свою НАТО", — сказал он Мэттису. Администрация поддержит альянс, но вы (Мэттис — ред.) станете собирать квартплату", — добавляет Вудворд, цитируя Трампа без указания источника.

По его словам, Мэттис в ответ засмеялся и кивнул.

Белый дом ранее отмежевался от содержания книги, назвав ее вымыслом. Президент Трамп оспаривал заявление известного в США журналиста Вудворда, что ему было отказано в интервью с президентом.

Вудвород был одним из журналистов, расследовавших Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.