Защита Бутиной передала обвинению второй жесткий диск с документами

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Защита Марии Бутиной передала стороне обвинения второй жесткий диск с документами по ее делу, заявили представители сторон в ходе состоявшихся в понедельник слушаний в суде.

Об этом стало известно после вопроса судьи о том, сколько еще времени надо на ознакомление с документами. По словам представителя обвинения, диск был получен на прошлой неделе. Защита Бутиной подтвердила это. На ознакомление с его содержимым обвинение попросило 60 дней.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".