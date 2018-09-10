Судья раскритиковала обвинение за ошибку в трактовке переписки Бутиной

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Судья по делу Марии Бутиной раскритиковала сторону обвинения за ошибку в трактовке переписки россиянки, на основании которой был сделан вывод, что Бутина предлагала интим в обмен на должность, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Предупреждаю, что так очень и очень сложно вести непредвзятое разбирательство", — сказала судья на заседании, на котором россиянке было отказано в освобождении из-под стражи на время судебного разбирательства. Она добавила, что о признании прокуратурой ошибки узнала из газет на выходных.

Судья отметила, что распространение этой информации нанесло ущерб репутации Бутиной, и выразила беспокойство, что сотрудники минюста так трактовали переписку, но положительно оценила то, что обвинение признало свою ошибку и дезавуировало свои предположения.

Ранее стало известно, что обвинение признало ошибку в трактовке переписки Бутиной с неким американским гражданином, где якобы предлагала интим в обмен на должность. Защита Бутиной с самого начала отрицала это. Эта ошибочная информация была растиражирована американскими СМИ, которые видели в этом еще одно доказательство "шпионской деятельности" россиянки. Несмотря на признание ошибки, прокуратура настаивала, что Бутина должна оставаться под стражей, так как не уверена, что ее отношения с гражданским мужем-американцем "достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против нее".

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".