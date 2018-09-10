Судья раскритиковала обвинение за ошибку в трактовке переписки Бутиной

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Судья по делу Марии Бутиной раскритиковала сторону обвинения за ошибку в трактовке переписки россиянки, на основании которой был сделан вывод, что Бутина предлагала интим в обмен на должность, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья отметила, что распространение этой информации нанесло ущерб репутации Бутиной, и выразила беспокойство, что сотрудники минюста так трактовали переписку, но положительно оценила то, что обвинение признало свою ошибку и дезавуировало свои предположения.
Ранее стало известно, что обвинение признало ошибку в трактовке переписки Бутиной с неким американским гражданином, где якобы предлагала интим в обмен на должность. Защита Бутиной с самого начала отрицала это. Эта ошибочная информация была растиражирована американскими СМИ, которые видели в этом еще одно доказательство "шпионской деятельности" россиянки. Несмотря на признание ошибки, прокуратура настаивала, что Бутина должна оставаться под стражей, так как не уверена, что ее отношения с гражданским мужем-американцем "достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против нее".