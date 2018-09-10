В Кремле заявили, что не имеют данных о "подозреваемых" по делу Скрипалей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о названных британской прокуратурой "подозреваемых" в отправлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем. Если какая-то информация на сей счет будет, то она будет у этих органов", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о том, кем являются подозреваемые.
Песков отметил, что делу способствовало бы "сотрудничество с британской стороной в рамках оказания правовой помощи".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.