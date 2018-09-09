БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения британского премьер-министра Терезы Мэй в адрес России по делу Скрипалей, назвал их "довольно дешевой пьесой", и отметил, что современный мир "существует в эпоху политической деградации, когда предъявление обвинений важнее доказательств".

"Я уже говорил, что мы, к сожалению, живем в эпоху деградации политической культуры. И, когда я это говорил, я имел в виду прежде всего наших британских коллег. Я говорил об этом с сожалением, потому что это действительно страна с вековыми традициями. И аристократизма и парламентаризма, и джентльменства. То, что сейчас происходит, это как раз полнейшее нарушение всех тех традиций, за которые мы так уважали англичан",- сказал Небензя в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1"

При этом он отметил, что "на заседании СБ прямых обвинений в адрес нашего президента не было, но намеки на то, что за этим highly likely стоит российская власть, разумеется были".

"Трудно даже представить себе, что серьезный суд, хотя бы даже английский, принял бы к рассмотрению те доводы, которые предоставляет британская сторона. Собственно говоря, мы живем в мире, который недавно назвали "миром после правды". Правда никому не нужна, внедрена новая, совершенно уникальная и абсолютно эффективная политтехнология — предъявление обвинений без доказательств и назначение виновных. Виновные никому не нужны, вернее, виновные объявлены, но суд никому не нужен"- сказал он.

Небензя добавил, что "британская сторона сказала, что она не будет добиваться экстрадиции подозреваемых, потому что "Россия, мол, своих не выдает". "В переводе это означает, что британцам эти люди и не нужны, они нашли предполагаемых преступников, они их назначили таковыми. Вопрос для них закрыт, насколько я понимаю",- сказал Небензя.

При этом он добавил, что в данной ситуации ответы России "интересуют многих, но не интересуют постановщиков этой довольно дешевой пьесы".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.