БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения британского премьер-министра Терезы Мэй в адрес России по делу Скрипалей, назвал их "довольно дешевой пьесой", и отметил, что современный мир "существует в эпоху политической деградации, когда предъявление обвинений важнее доказательств".
При этом он отметил, что "на заседании СБ прямых обвинений в адрес нашего президента не было, но намеки на то, что за этим highly likely стоит российская власть, разумеется были".
Небензя добавил, что "британская сторона сказала, что она не будет добиваться экстрадиции подозреваемых, потому что "Россия, мол, своих не выдает". "В переводе это означает, что британцам эти люди и не нужны, они нашли предполагаемых преступников, они их назначили таковыми. Вопрос для них закрыт, насколько я понимаю",- сказал Небензя.
При этом он добавил, что в данной ситуации ответы России "интересуют многих, но не интересуют постановщиков этой довольно дешевой пьесы".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.