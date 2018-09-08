В Киеве заявили, что запасов питьевой воды в Авдеевке хватит на четыре дня

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Запасов питьевой воды в резервуаре в украинской Авдеевке Донецкой области, которая осталась без водоснабжения из-за непогоды, достаточно на четыре дня, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что Авдеевка осталась без водоснабжения из-за непогоды, произошло повреждение ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. Глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации города Павел Малыхин заявил, что город обеспечен запасами питьевой и технической воды.

"Восьмого сентября подача питьевой воды населению будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью четыре тысячи кубометров (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на четверо суток", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на субботу запланированы ремонтные работы поврежденной ЛЭП и выявления поломки трансформатора, при гарантиях безопасности и прекращения огня.

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